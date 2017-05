Giochi del Titano festeggia 10 anni, record di accessi nel 2016

La Giochi del Titano festeggia i 10 anni di attività con un evento nella sede di Rovereta. Pochi giorni fa, il direttore, Salvatore Caronia, in un'intervista a San Marino Fixing ha parlato dei successi dell'azienda che ha registrato un record di ingressi per il 2016 (quasi 180mila). E ha parlato di un'impresa in salute che porterà allo Stato circa 9,5 milioni di euro tra imposte e utili e che dà lavoro a circa 120 dipendenti.