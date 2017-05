Malfunzionamento sui prelievi T-Pay: "Anomalie risolte in mattinata"

La direzione dichiara: "Non si hanno notizie di danni alla clientela"

Diverse le segnalazioni sul malfunzionamento delle carte T-Pay, in fase di prelievo di contante con carta, da sportello automatico ATM. Risponde la direzione dell'Istituto di Pagamento Sammarinese: “Una anomalia riscontrata e risolta già nella mattinata di oggi. Malfunzionamento determinato dal fornitore del servizio di processing per T-Pay. Non si hanno notizie – sempre secondo la direzione - di operazioni di prelievo che abbiano determinato danno alla clientela”.