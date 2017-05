Giochi del Titano: bilancio positivo per i 10 anni di attività

Giochi del Titano compie 10 anni. Tempo di bilanci, dagli introiti allo Stato, al valore in termini occupazionali.



180mila ingressi nel 2016, un record per i 10 anni di attività. Clientela che per il 92% arriva da fuori confine e un bacino di utenza che si allarga progressivamente, coprendo da Bologna ad Ancona. Giochi del Titano, marchio ormai riconosciuto, guarda avanti, fissando, nei numeri, i contributi che porta al Paese: 9 milioni e mezzo di euro di introiti per Stato; 2 milioni di euro il valore dell'indotto. Ma anche reddito ad oltre 120 occupati, in gran parte sammarinesi: 86 i dipendenti del Titano, una 20ina i frontalieri, oltre ad altrettanti contratti a progetto per il reperimento di professionalità particolari, non facilmente reperibili sul mercato



Nel video, le interviste al Direttore della Giochi del Titano, Salvatore Caronia e al Presidente Stefano Raggi