Comitato Azionisti Asset: "Che cosa succederà alla banca?"

E' l'interrogativo che si pongono in maniera accorata, in una lettera, dopo aver ripercorso le vicende che hanno colpito l'istituto nelle ultime settimane



A Banca Centrale contestano di non aver risposto alle richieste di incontro sia con l'Autorità di Vigilanza, sia con i Commissari, per discutere dell'obiettivo dichiarato di sostenere la banca, ricordando che la legge prevede che – prima di commissariare un istituto – si chiamino a sostegno gli azionisti per tentare di rimuovere le irregolarità contestate.

Tornano sulla decisione del tribunale di dichiarare illegittimo il provvedimento, come anche sulla pubblicazione della lettera a Banca Centrale dei commissari poi dimessi: “Grave la fuga di notizie – scrivono – ma ancor più grave leggere che di fatto “il commissariamento sia stato disposto in assenza di un accertamento reale della situazione patrimoniale”. “Gli azionisti si erano detti disposti al ripianamento di eventuali perdite – si legge – ma non i danni insorti in seguito a un commissariamento viziato”. Alla Vigilanza e al commissario provvisorio chiedono di “assumersi le personali responsabilità, risarcendo i danni per aver colpevolmente adottato un provvedimento illegittimo – scrivono – e per aver determinato una crisi di liquidità fino ad allora inesistente”.



AS



Il comunicato stampa integrale