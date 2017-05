Lavoro: dati in miglioramento per i laureati italiani, ma penultimi in UE

Migliora la percentuale dei giovani laureati italiani che risultano occupati entro tre anni dal titolo ma il nostro Paese su questo fronte resta molto indietro rispetto all'Europa: nel 2016 - secondo l'Eurostat - risultavano occupate il 57,7% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria a fronte dell'80,7% nell'Ue.

I dati italiani sono però in netto miglioramento rispetto al 53,5% del 2015 e il 49,6% del 2014 ma la penisola resta comunque penultima in Ue, davanti solo alla Grecia.