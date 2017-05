Bcsm: Asset Banca in Amministrazione Straordinaria, sospesi i pagamenti

Uno scarno comunicato, come è prassi dell'Organo di Vigilanza. Comunica infatti che "In data odierna, su richiesta degli organi della procedura straordinaria, Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha autorizzato, per la durata di 30 giorni con decorrenza da oggi, la sospensione dei pagamenti presso Asset Banca S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 82 della legge 165/2005 LISF".