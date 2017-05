Nuove idee Nuove imprese diventa Associazione: crescono progetto e sinergie

Il Business plan Nuove idee Nuove imprese compie 15 anni e diventa Associazione. Sulla base dei numeri, in crescita, e dei risultati: 3308 partecipanti, soprattutto giovani, 1108 idee innovative di business, 59 aziende nate con oltre 538 mila euro di premi assegnati.



I numeri li snocciola il presidente della neonata Associazione, Maurizio Focchi, che parla delle sfide future: rete e collaborazione sono i punti chiave insieme agli 8 soci fondatori: Camere di commercio, Fondazioni Bancarie, Università, Associazioni, cui si aggiungono new entry e collaborazioni trasversali. Se infatti il futuro prevede ampliamento territoriale del progetto a Ravenna e Forlì, ampliamento della filiera con il sostegno alle nuove start up una volta terminata la competizione, si guarda alle collaborazioni trasversali con realtà sorte nel frattempo, come l' incubatore di impresa di Rimini, quello sammarinese e il Techno Science Park. Per vincere la sfida più importante: quella della mortalità delle start up, ancora fisiologica, e che per Nuove Idee Nuove Imprese rappresenta il 35%. Con un tasso di sopravvivenza quasi quadruplo se paragonato ad altre realtà, anche internazionali.



Nel servizio le interviste a Maurizio Focchi, presidente Associazione Nuove Idee Nuove Imprese; Massimo Ghiotti, Direttore Camera di Commercio San Marino e Valentina Vicari, responsabile Incubatore Rsm