Polo della moda: ecco i prossimi passi

I promotori del progetto The Market, nel rispetto della Convenzione firmata il 31 maggio 2016, hanno illustrato al Governo e ai rappresentanti sindacali una prima proposta del Programma di Formazione professionale dedicato ai potenziali candidati interessati ad un impiego presso la struttura. La formazione, precisano, sarà gestita da alcune organizzazioni presenti sul territorio, tra cui Sindacati, il Centro di Formazione Professionale, l’Università ma anche società specializzate nella ricerca del personale, in stretta collaborazione con i promotori di The Market. L’obiettivo è la creazione di un bacino di persone formate e professionalmente competenti che possano partecipare al processo di selezione del personale che sarà svolto da parte dei brand nel corso delle diverse fasi di sviluppo di The Market. Ad oggi si stima che entro la fine del 2021 saranno assunti, a pieno regime, circa 750 dipendenti, aperti circa 130 negozi e 8 spazi per la ristorazione, a cui è da aggiungere l’indotto. A conclusione della prima fase, prevista per l’estate del 2018, saranno aperti i primi 80 negozi e 6 spazi per la ristorazione che necessiteranno complessivamente dell’assunzione di circa 500 risorse. La realizzazione del progetto The Market che, ricorda la nota, prevede un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro per una superficie commerciale di circa 25.000 mq, rappresenta una grande opportunità per l’intero tessuto economico e occupazionale di San Marino e, conclude la nota, un’occasione unica di rilancio per il Paese come destinazione turistica di qualità a livello nazionale e internazionale.