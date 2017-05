Asset banca: attesa la decisione sulla soglia di disponibilità

Si attende per oggi la decisione del Commissario di Asset banca che stabilirà la soglia di disponibilità per i depositanti e gli eventuali casi di deroga. La sospensione, ha precisato il governo, si pone l’obiettivo di assicurare la possibilità di mettere in atto una gestione ordinata e efficace delle fasi conclusive delle procedure di amministrazione straordinaria. La Segreteria alle finanze, rassicura che “continueranno le azioni tese a offrire la massima sicurezza ai depositi, ai risparmi e agli investimenti”. Il blocco dei pagamenti disposto dall'organismo di vigilanza ha durata di 30 giorni, prorogabili per altri 60.

Ieri intanto si è fatto sentire, con una nota il Comitato degli azionisti di Asset: "sono stati persi, in poco più di 75 giorni, quasi 60 milioni, per effetto di un provvedimento di Banca Centrale annullato dal Tribunale di San Marino".