Asset Banca: Bcsm annuncia misure a sostegno dei depositanti

Nelle casse di Asset Banca arrivano circa 4,8 milioni di euro di liquidità, grazie alla cessione a Banca Centrale di un mutuo che nel 2015 la stessa Asset Banca, aveva concesso allo Stato. Bcsm ha diffuso poco dopo le 13 un comunicato in cui annuncia “Misure a sostegno dei depositanti di banche in regime di sospensione dei pagamenti”. “La Vigilanza di Banca Centrale – recita la nota - sta collaborando con Asset Banca e tutte le parti coinvolte in modo da assicurare una operatività finanziaria ordinata e superare le difficoltà finanziarie ereditate dal passato, nell’interesse della banca e del sistema. In tale contesto Banca Centrale ha fornito liquidità a Asset Banca in data 9 Maggio 2017 per facilitare i suoi impegni nei confronti della clientela”. La somma, quindi, verrà utilizzata, verosimilmente, per concedere ai correntisti la possibilità di prelevare denaro fino ad una soglia massima non ancora nota. Intanto tra i clienti di Asset Banca domina lo smarrimento e la rabbia e in tanti si sono rivolti alle associazioni dei consumatori “Asdico” della Cdls e “Sportello Consumatori” della Csdl. “Abbiamo grosse perplessità riguardo iniziative che creano grande pregiudizio all'immagine all'affidabilità del paese e del sistema bancario – dichiara il Segretario dell'Asdico Gian Luigi Giardinieri -. Riteniamo – prosegue - che prima di adottare iniziative così invasive si debba usare massima cautela perchè ad ora, chi ne subisce le conseguenze, sono i correntisti e, a cascata, tutti quelli che hanno rapporti economici coi correntisti”. Il Presidente dello Sportello Consumatori Ivan Toni si dichiara convinto che quello che stanno facendo Governo e Banca Centrale sia per il bene del paese. “Il problema – osserva - è che c'è un timore diffuso per il blocco dei pagamenti in Asset e per una serie di avvenimenti che si stanno susseguendo. Bisogna spiegare alla gente cosa succede altrimenti la situazione rischia di degenerare”. Alle 16:45, intanto, preannunciato un sit-in di protesta in Via del Voltone di fronte alla sede di Banca Centrale.



l.s.