Correntisti Asset col fiato sospeso in attesa dell'applicazione dell'annunciato "sostegno" di Bcsm

Decine di persone radunate in Via del Voltone per protestare contro Banca Centrale. tra loro anche ex direttore Barbara Tabarrini. Pensionati Cdls invitano a tenere alta l'attenzione: critiche a Governo e Bcsm

Nelle casse di Asset Banca arrivano circa 4,8 milioni di euro di liquidità grazie alla cessione a Banca Centrale di un mutuo che nel 2015 la stessa Asset Banca aveva concesso allo Stato. Bcsm ha infatti annunciato“Misure a sostegno dei depositanti di banche in regime di sospensione dei pagamenti” per “ superare le difficoltà finanziarie ereditate dal passato, nell’interesse della banca e del sistema” e “per facilitare i suoi impegni nei confronti della clientela”. La somma, quindi, verrà utilizzata, verosimilmente, per concedere ai depositanti la possibilità di prelevare denaro fino ad una soglia massima di duemila euro. Il tutto verrà regolato dal decreto 186 del 2011 che prevede le modalità e anche una moratoria su alcuni debiti che i clienti non possono onorare a causa del blocco dei pagamenti. Blocco che – fino alle 18.30 - era tuttavia ancora totale, senza alcuna deroga. Intanto nel pomeriggio è andata in scena, per la prima volta, una protesta pubblica di fronte alla sede di Banca Centrale. Decine di persone si sono radunate ed hanno platealmente applaudito i dipendenti Bcsm all'orario di uscita e rivolto slogan contro i vertici dell'istituto. Una protesta vivace ma non violenta sorvegliata a vista da alcuni uomini della Gendarmeria. Non sarà l'ultima, fanno sapere i manifestanti che pensano di organizzarne anche altre, a breve. Si registra anche la forte presa di posizione della Federazione Pensionati della Cdls “fortemente preoccupata – recita una nota – per lo stallo dell'economia e per le discutibili iniziative poste in essere da Governo e Banca Centrale”. L'organizzazione chiede trasparenza sui motivi del commissariamento e del blocco dei pagamenti in Asset Banca ed invita i pensionati sammarinesi a mantenere alta l'attenzione rispetto all'intero sistema bancario.



l.s.