La tavola degli italiani piena di frutta e verdura

Mai così tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo, con un ulteriore aumento dei consumi del 4% nel 2017 rispetto all'anno precedente in cui si era registrato il record dal 2000. È quanto emerge da un' analisi della Coldiretti sul primo bimestre dell'anno presentata in occasione del Macfrut a Rimini. "Una storica inversione di tendenza - sottolinea la Coldiretti - che è la conseguenza di un cambiamento degli stili di vita che ha fatto lievitare la domanda di cibi più genuini come l'ortofrutta". Le esportazioni di frutta e verdura Made in Italy fanno segnare nel primo mese dell'anno il valore più alto degli ultimi 25 anni.