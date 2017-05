Asset Banca: nuova protesta nella sede centrale di Dogana

Alcuni correntisti sono tornati a protestare, questa volta nella sede dell'Istituto di credito commissariato. Ieri, per la prima volta, la manifestazione è andata in scena davanti al palazzo di Banca Centrale: contro la decisione di sospendere i pagamenti, in aperto dissenso con i vertici dell'Organo di Vigilanza. Una protesta minore nei toni, ad Asset Banca. Tra loro clienti che si sono trovati senza la possibilità di pagare al supermercato, artigiani che devono essere pagati per lavori fatti all'Istituto. Li ha incontrati il portavoce del Commissario nominato da Banca Centrale, che ha spiegato come la decisione dell'Organo di Vigilanza sia stata presa perché Asset valutasse come far fronte agli impegni.

"Stiamo lavorando con le autorità per risolvere al più presto i disagi", ha spiegato ai correntisti.

Per i soldi sospesi l'8 maggio, si attende lo sblocco previsto dal decreto "Misure a sostegno dei depositanti di banche in regime di sospensione dei pagamenti”, mentre non ci sono problemi per prelevare denaro versato successivamente a quella data. Come, per esempio, il ritiro dello stipendio.