Expo2017 di Astan presentato agli imprenditori

Visibilità per le aziende sammarinesi con la partecipazione all'Expo2017 di Astana, in Kazakistan. A Domagnano è stata presentata la missione imprenditoriale in vista dell'evento, in programma dal 10 giugno al 10 settembre. Il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, ha parlato della “valenza strategica” della presenza sammarinese, anche per rafforzare la diplomazia economica e consolidare le relazioni bilaterali con il Paese e con gli Stati dell'Unione Eurasiatica. Con l'incontro sono state invitate le aziende del Titano ad aderire. Le imprese saranno presenti all'interno del Padiglione italiano.



