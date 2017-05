Al via il G7 Finanze a Bari

In Italia deficit e debito in lieve discesa, crescita stazionaria ma in lento miglioramento, disoccupazione in leggero calo: con le nuove previsioni economiche in arrivo oggi, la Commissione Ue dovrebbe registrare dei progressi per lo Stivale. Atteso sempre oggi anche il bollettino della Bce. Intanto a Bari al via il G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali.

E proprio in vista dell'inizio dei lavori G7 , la discussione sulla web tax entra nel vivo. si moltiplicano le proposte per l’introduzione di un meccanismo di tassazione dei giganti di Internet.