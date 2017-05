Asset banca: parla per la prima volta l'ex presidente Stefano Ercolani

I correntisti di Asset attendono da giorni il via libera da Banca Centrale per poter prelevare denaro fino ad una soglia massima da indicare. Ieri sera Vigilanza e Commissario hanno lavorato ad una soluzione operativa mentre questa mattina si è riunito il CCR. Ancora nulla, però, compare sul sito di Bcsm. Le comunicazioni sono infatti ferme a mercoledì, quando si informava della liquidità fornita ad Asset, somma arrivata concretamente questa mattina nelle casse della banca per facilitare i suoi impegni nei confronti della clientela. Intanto parla, per la prima volta, l'ex presidente Stefano Ercolani.



Questa la posizione dell'ex presidente di Asset Stefano Ercolani. Ovviamente siamo disponibili a raccogliere le dichiarazioni di Banca Centrale come, del resto, chiediamo da settimane. (n.d.r.)