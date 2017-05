Carim: Cda conferma manifestazione di interesse da Crédit Agricole

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carim ha preso atto della manifestazione di interesse non vincolante ricevuta da Crédit Agricole Cariparma SpA. Si legge in una nota a forma del presidente Bonfatti "L’operazione delineata consiste nel possibile acquisto da parte di Cariparma di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Banca Carim".

Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso i principi di fondo e le linee guida dell’operazione e ha concesso, per la Due Diligence, un periodo di esclusiva dal 16 maggio 2017 al 15 luglio 2017.