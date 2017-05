Crescita: Malta paese leader in Ue, Italia maglia nera

In Germania il tasso di disoccupazione più basso dei 28: 4%

Nella mappa europea della crescita economica 2017, la tonalità del colore verde si attenua man mano che la crescita prevista aumenta. L'Italia è l'unico tra i paesi membri colorato di verde scuro il che significa che è l'unico ad avere una previsione di crescita inferiore all'1%. Per la precisione il dato atteso è 0,9%. Male anche l'occupazione: Italia terz'ultima in Europa, con l'11,5%. Fanno peggio solo la Grecia, con il 22,8% e la Spagna con il 17,6%.

Per entrambe le nazioni cugine del mediterraneo, a differenza dell'Italia, si prevede tuttavia una crescita tra il 2 e il 3%, così come per Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Olanda, Lituania, Estonia e Cipro.

Ancora meglio, con una crescita attesa tra il 3 e il 4%, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Lettonia. Il paesi europeo in cui l'Unione si attende una crescita piu' robusta è Malta con il 4,6%, a seguire Romania e Lussemburgo con il 4,3%, ma il colore verde piu' tenue lo conquista anche l'Irlanda con un +4%.

A fronte dello 0,9% dell'Italia, attesa una crescita dell'1,6% in Germania, dell'1,7 in Austria e Danimarca, dell'1,8 nel Regno Unito e in Portogallo, dell'1,4 in Francia e dell'1,3% in Svezia. In Germania la disoccupazione piu' bassa dell'Unione: appena il 4%.



