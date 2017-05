Fondi pensione in Asset: il Comitato Donne FUPS-CSdL chiede garanzie

Il Comitato Donne della FUPS-CSdL chiede garanzie “reali e non generiche” - così scrivono - in merito ai fondi pensionistici investiti in Asset Banca. Sono 31 i milioni di euro investiti nell'istituto di credito interessato dal blocco dei pagamenti, spiega il Comitato. E si unisce alla CSU nel definire “inadeguate” le garanzie indicate dal Governo. La soluzione prospettata dal Congresso di Stato – spiegano – determinerà un aumento del debito pubblico perché sarà necessaria una modifica della legge di Bilancio per garantire la copertura economica dei 31 milioni.



