AASS: confronto aperto tra Governo e sindacati sullo sviluppo dell'Azienda

I Segretari di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti e ai Rapporti con l'AASS, Marco Podeschi hanno incontrato le tre sigle sindacali per esaminare una serie di temi strategici per lo sviluppo dell'Azienda dei Servizi pubblici, presente con una propria delegazione. Nell'occasione si è parlato in particolare di riforma dello statuto dell'AASS, della dotazione del personale e della gestione del servizio trasporti. Un confronto sereno - si è detto - da cui è scaturita la volontà di predisporre una agenda di incontri futuri.