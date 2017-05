Gli artigiani bocciano il progetto di legge sullo sviluppo. Un mattone pesante, dicono, sulla testa delle piccole aziende



Una “falsa liberalizzazione del mercato del lavoro”, con “incentivazione forzate” per assumere sammarinesi, e con la pillola amara dell'apertura a licenze individuali per non sammarinesi. Loretta Menicucci, Presidente dell' Unione Artigiani Sammarinesi, si fa portavoce dei piccoli imprenditori ed esprime tutta la sua contrarietà per il provvedimento che la segreteria di Stato per il Lavoro presenterà in prima lettura nella sessione consiliare al via domani. “Non chiamiamola legge per lo Sviluppo - scrive Menicucci - è piuttosto una riforma per obbligare ad assumere sammarinesi. Unas punta il dito soprattutto contro le disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese, tra attività già presenti sul territorio e new entry, oltre che tra lavoratori sammarinesi e non. “Si penalizzano le piccole imprese, sottolinea, gli incentivi e le agevolazioni fiscali tengono conto solo di chi ha più di 5 dipendenti”. E concedendo licenze individuali a stranieri, purché assumano 1 o 2 sammarinesi, con tanto di agevolazioni, aggiunge, si corre il rischio di danneggiare le attività già esistenti a San Marino e di impoverire un settore penalizzato da un mercato saturo e limitato. “E' una normativa piena di contraddizioni – rimarca la Presidente di Unas - punta a far assumere sammarinesi, ma non tutela i sammarinesi che già fanno impresa, non è questa apertura del nostro mercato all'esterno, ma un colpo di grazia alla piccola-media economia locale che in questi anni, con tanti sacrifici, ha resistito faticosamente, malgrado la crisi”. Più giusto, conclude, sarebbe stato favorire aziende non legando incentivi e sgravi al personale assunto, ma considerando start up, settori innovativi, l'età dei neo imprenditori o un generalizzato sgravio a chi non licenzia. A queste “condizioni inaccettabili, rimarca, non è possibile parlare di legge di sviluppo”.



Sonia Tura