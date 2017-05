AIRiminum Travel Forum: aumentano i passeggeri, ma trend lontani dai tempi d'oro

AIRiminum lancia il primo Adriatic Travel Forum. Al Palacongressi operatori della filiera del turismo per discutere su come attrarre maggiori flussi turistici da Germania, Russia e Cina verso l’area adriatica centrale.

L'amministratore Delegato di Airiminum Leonardo Corbucci mette in risalto i dati di bilancio che porteranno a chiudere l'anno in corso con 31 euro di ricavo a passeggero rispetto ai 21 del 2016. Il 2017 per il Fellini si dovrebbe concludere con oltre 300mila passeggeri rispetto ai 240mila dello scorso anno. Trend lontani dai tempi d'oro ma i confronti vanno fatti in rapporto al periodo storico e con una premessa: “quando siamo arrivati l'aeroporto era chiuso, senza passeggeri”. Come fare crescere l'aeroporto? Dipende dalla risposta del territorio,

Sinergia la parola d'ordine della strategia che verrà. L'imperativo: attrarre maggiori flussi turistici da Germania, Russia e Cina verso l'area adriatica centrale.

In una piattaforma che unisca Romagna, Marche e Umbria.