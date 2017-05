Asset: Ercolani smentisce Celli

Sul dibattito in Aula interviene anche Stefano Ercolani che, scrive, "da libero cittadino voglio difendermi dalle accuse che come ex presidente di Asset mi vengono mosse". Pretendo - afferma - che vengano chiaramente illustrate le generiche e fumose dichiarazioni del Segretario alle Finanze Celli sulle azioni non corrette che avremmo svolto e sulle presunte potenziali illegalità riscontrate. Finora, aggiunge, ho risposto alla mia coscienza. Da adesso in poi risponderò punto su punto a tutte le accuse. Non è vero, afferma Ercolani, che "Asset Banca è una realtà gravemente deteriorata come certificato dal commissariamento con un forte deficit di capitale". Fino ad ora, ripete, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale al riguardo, nessuna certificazione scritta da parte dei commissari e soprattutto quando affermato non corrisponde assolutamente alla situazione patrimoniale in Asset sino al momento della sospensione imposta del CDA. Il vero danno economico, sottolinea, è stato provocato dalla gestione del commissariamento. Continuiamo a lavorare, conclude, per evitare che una realtà come Asset possa scomparire nelle nebbie della Repubblica.



Sonia Tura