CSU: Attivo dei delegati questa mattina al teatro Concordia

"Massima trasparenza su sistema bancario, coesione del paese e condivisione delle soluzioni attraverso la concertazione con le parti sociali". È la richiesta lanciata dall'Attivo unitario dei delegati sindacali in riunione da questa mattina al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.

Sul sistema bancario gravano ancora fortissime incognite dicono dalla CSU "in primo luogo non si conosce il progetto che il governo ha per definire l'assetto generale di questo fondamentale comparto economico. Restano irrisolti problemi quali il recupero degli NPL e le garanzie reali da fornire ai 31 milioni di Euro dei fondi pensione investiti in Asset Banca. Ci si interroga anche sul futuro dei circa 60 dipendenti della stessa Asset". La CSU, nel chiedere risposte condivise ai problemi sollevati, proseguirà nelle iniziative di informazione e di coinvolgimento dei lavoratori e dei cittadini, con serate informative e un ciclo di assemblee con i lavoratori di tutti i settori e i pensionati.