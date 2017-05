Certificato per il Credito Sociale: attivo servizio CSU per compilazione domande

Con un comunicato la Centrale Sindacale Unitaria fa sapere che è attivo, su appuntamento, il servizio di supporto gratuito per la compilazione della domanda per il Certificato di Credito Sociale. Anche quest'anno è stato confermato in 7.000 euro, il reddito procapite che dà diritto ad accedere all'intervento. Le domande vanno consegnate alla Segretaria alle Finanze entro il 17 luglio.