Bsm: chiuso bilancio 2016, si guarda al futuro con ottimismo

Sabato 27 maggio 2017 sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti

Il Cda di Banca di San Marino approva il bilancio 2016, con un disavanzo di 28,3 milioni, a seguito di ulteriori accantonamenti a garanzia dei crediti, 'segno - scrive Bsm - della costante attenzione da parte di Bsm alla valutazione dei Non Performing Loans, che ha portato l’indice di copertura totale dei crediti deteriorati al 40,7%'.

Il patrimonio è pari ad euro 111,2 milioni ed un coefficiente di solvibilità pari al 14,21 %. Bsm ha un portafoglio titoli di proprietà di oltre 350 milioni, senza alcun problema di liquidità e con valutazioni dei crediti adeguate ai più alti standard internazionali.

"una situazione patrimoniale - scrive in una nota - insieme al piano di ristrutturazione e sviluppo avviato dal Consiglio di Amministrazione nel 2015, permettono a Banca di San Marino di guardare al futuro con ottimismo, pronta a cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali, proseguendo nel sostegno a imprese e famiglie, per contribuire insieme a loro e a tutti gli attori della società al rilancio della Repubblica di San Marino".



Il Consiglio di Amministrazione attende tutti gli Azionisti all’Assemblea che si terrà sabato 27 maggio alle ore 9.00 presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano.