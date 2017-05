Innovazione: presentato al governo progetto ERA 4.0

Una delegazione del governo sammarinese ha incontrato i vertici della associazione emiliano romagnola Amiat che raggruppa le aziende leader nella automazione.

ERA 4.0 è il progetto che l'associazione ER-AMIAT, (Emilia Romagna Advanced Mechanics and Industrial Automation Technology) il cluster che riunisce le aziende leader della automazione meccanica emiliano romagnola, ha presentato ad una delegazione del governo sammarinese. La Segreteria all'Istruzione con delega all'Innovazione ha organizzato questo incontro per capire gli sviluppi sul territorio.

In Emilia Romagna c'è la più alta concentrazione al mondo di produttori di automazione industriale, che copre il 50% di quella che va sotto il nome di meccatronica emiliana.

Sullo sfondo delle ricerche dell' associazione, che studia nuove pratiche e modelli di business che consentano di coniugare la dimensione tecnologica propria della Quarta Rivoluzione Industriale, c'è il piano industria 4.0 del ministero dello sviluppo economico italiano guidato da Carlo Calenda che favorisce la digitalizzazione.

Creare un distretto all'avanguardia è una delle priorità del governo che ha delegato all'Innovazione Giuseppe Padula dell'Università di San Marino perchè la raccolta e l’analisi di un crescente numero di dati provenienti da sensori e altri strumenti informatici avanzati richiede capacità di gestione innovative.

Nel video le interviste a Daniele Vacchi, Segretario ER-AMIAT, (Emilia Romagna Advanced Mechanics and Industrial Automation Technology), Marco Podeschi, Segretario Istruzione.



VA