Banche: prosegue il confronto con i sindacati, oggi il Governo incontra l'Usl

Decisa ieri l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sul risanamento del sistema bancario

Dopo l'incontro di ieri con la Csu il Governo nel pomeriggio ospita a Palazzo Begni l'Usl. Sul tavolo, come previsto, le risultanze della Asset Quality Review, la revisione degli attivi delle banche, ma si parlerà con ogni probabilità anche di fondi pensione allocati in Asset Banca. Già in Consiglio di Previdenza, l'Unione Sammarinese Lavoratori aveva espresso una posizione sostanzialmente in linea con l'Esecutivo, avallando la proposta relativa all'emanazione di un decreto legge in cui lo Stato, per tramite dell'Eccellentissima Camera, garantisce il rimborso dei fondi previdenziali fino alla concorrenza di 31 milioni di euro.

Garanzia – si era detto – che viene prestata mediante contratto di fideiussione con beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nell'incontro odierno sarà, inoltre, rilanciata l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sul risanamento del sistema bancario con le parti sociali.



sp