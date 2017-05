BSI: approvato il bilancio 2016

Banca Sammarinese di Investimento approva il bilancio: un utile netto di oltre 2 milioni 251mila, con accantonamenti al Fondo Rischi per 3 milioni. Risultati d'eccellenza, sottolinea la Direzione, in un contesto economico tra i più negativi, confermando la correttezza delle scelte strategiche concentrando l'attività su privati e imprese locali. Raccolta diretta e indiretta che crescono di quasi il 30%, impieghi a +8% sul 2015. rapporto tra sofferenze e impieghi al 2,5%. Dai soci e dal personale il pensiero a Enzo Donald Mularoni, socio fondatore.



