Cda RTV: proseguono risanamento e rilancio

Approvata oggi la chiusura contabile del primo trimestre dal Cda di Rtv con la riprevisione al 31 dicembre che prevede anche una ulteriore serie di riduzioni dei costi, per arrivare a un bilancio di chiusura dell'anno in pareggio. "Stiamo muovendoci nel modo giusto, commenta il Dg Carlo Romeo, e Cda e Direzione generale proseguono, nonostante le difficoltà, nell'opera di risanamento strutturale e contemporaneamente di rilancio dell'Azienda, avviato nel 2013".

Il Cda ha anche discusso sulla ormai molto probabile uscita dalla Ebu e sulla nuova sede della Rtv, alla luce della comunicazione specifica sullo state delle cose inviata alla Rsa e al Cda dal Segretario di Stato Michelotti. Il Dg ha anche annunciato l'accordo per gli importi minimi pubblicitari annuali concluso con Rai Pubblicità, accordo per il quale i consiglieri hanno espresso la massima soddisfazione, dopo il primo triennio di collaborazione con la concessionaria Rai. Si tratta di un ulteriore rafforzamento di un rapporto con la concessionaria pubblicitaria, legato alla produzione e al palinsesto della Radiotelevisione di Stato sammarinese.