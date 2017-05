Anche San Marino al seminario sul trust la Fondazione Commercialisti di Bologna

Approfondimento sulla normativa sammarinese sul trust in una prima giornata di studio patrocinata dalla segreteria Esteri e Giustizia, organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Il tema “Istituzione di trust in Italia e Fattispecie Transnazionali: fiscalità ed obblighi di trasparenza”. A Bologna erano molti professionisti sammarinesi e del circondario. In evidenza, le peculiarità della legge sammarinese che purtroppo – come hanno evidenziato gli stessi relatori – risulta ancora poco conosciuta e poco utilizzata dai professionisti del settore. La segreteria di stato alla Giustizia lancia un nuovo appuntamento sul tema già il prossimo luglio.