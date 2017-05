Gli studenti del Liceo Economico a lezione di economia cinese

A scuola di economia cinese. Una lezione con Romeo Orlando, docente di Globalizzazione ed Estremo Oriente all'Università di Bologna, per gli studenti della seconda superiore del Liceo Economico. Un approfondimento disciplinare di economia politica sull'avanzata del gigante cinese nello scenario internazionale. Un modello economico che passa dalla caratterizzazione finanziaria di Shangai a quella manifatturiera di Bejin e come questi due modelli dialogano all'interno della stessa entità familiare. La lezione è promossa dall'Istituto Confucio di San Marino, in un'ottica di collaborazione crescente con la stessa Scuola Secondaria Superiore.