AIRiminum: bilancio positivo e cresce l'organico, 134 membri

AiRiminum 2014 S.p.A. approva il bilancio positivo del 2016. Crescono anche i dipendenti, sono 134.

Conti in positivo e aumento di personale per AIRiminum 2014 Spa, la società di gestione dell'Aeroporto "Federico Fellini" di Rimini e S.Marino, che ha chiuso il 2016 con un utile di esercizio di 1.113.000 euro con un totale del patrimonio netto di 5,527 milioni. Il 25 maggio Armonie srl ha acquisito la titolarità delle azioni di AIRiminum già possedute da EDS infrastrutture spa. Lo rende noto un comunicato di AIRiminum. Dopo l'operazione, Armonie - socio di controllo di AIRiminum - possiede direttamente e indirettamente azioni di AIRiminum pari all'81,62% del capitale e controlla direttamente e indirettamente voti in assemblea per il 97,62 per cento.

Il Gruppo sottolinea che ha una squadra di 134 membri:

81 contratti da dipendente, nella precedente società di gestione al 31 ottobre 2014 erano 78.

8 persone lavorano negli organi statutari;

9 erogano i loro servizi giornalieri su base continuativa

36 impiegati da società terze a cui sono stati esternalizzati alcuni dei servizi primari aeroportuali (pulizie terminal, carico e scarico bagagli e servizi agli aeromobili) prevalentemente il sabato, giorno di massima operatività.



VA