Ente Cassa Faetano: approvato bilancio 2016

120 progetti sostenuti per oltre 220mila euro erogati

Impegno sociale e umano che mette al centro la persona. Arte, educazione, sport e solidarietà. L'Ente Cassa di Faetano, che ha approvato il suo bilancio 2016, ha sostenuto 123 progetti, per un totale di 223.287 euro.

I settori che hanno visto un maggiore investimento sono stati Arte e cultura 44,8% con 100mila euro, le iniziative sportive, educative e ricreative: 16%, 36.350 euro, interventi umanitari e religiosi 14,6%, 32.650 euro.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, è stata letta dal Presidente Maurizio Zanotti che ha sottolineato come "Le risorse a disposizione hanno permesso di fornire un sostegno - seppur con un’inevitabile e dolorosa riduzione – alle tante realtà associative con cui la fondazione collabora da ormai 16 anni come la prestigiosa collana Storia dei Castelli della Repubblica di San Marino, e il Fondo per l’Eccellenza Sammarinese, che fino ad ora ha sostenuto il perfezionamento all’estero di 14 giovani sammarinesi".

Due i progetti sostenuti in ambito turistico: il primo promosso dal Consorzio San Marino 2000 è San Marino per tutti - Accoglienza senza barriere, per lo sviluppo del turismo accessibile, che ha meritato al Titano l’inserimento tra le mete di eccellenza del Progetto Ede. Il secondo è "San Marino a.D. 1463 - Progetto Guaita" che vede protagonisti i Fanciulli della Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice in una rievocazione storica della vita medievale nella Prima Torre.

Sostegno anche alla Colonia della Verna, Attivamente, Associazione Oncologica Sammarinese ed Operazione Colomba dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.

Venti le società e sei le federazioni sportive finanziate.

Grande apprezzamento continua a riscuotere l’attività svolta dall’Ente presso Villa Manzoni in particolare il Salotto letterario.



VA