Romagna: aumentano gli eventi congressuali, nel 2016 200mln di fatturato

Cresce il turismo congressuale in Romagna. Nel 2016 sono stati più di 1 milione e 300mila i partecipanti a meeting e congressi. Si parla di un +4,6% di persone rispetto al 2015. Sono i risultati di una ricerca condotta dall'Università di Bologna e promossa da Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e da Italian Exhibition Group. La presentazione dei dati questa mattina a Rimini.



Per il 2017 è prevista un'ulteriore crescita del 4% di partecipanti e un aumento di eventi. La presenza di eventi congressuali, nel 2016, si è tradotta in 549mila pernottamenti nelle strutture alberghiere. Il fatturato è di circa 200 milioni di euro, considerando tutti i settori coinvolti, dal noleggio delle strutture fino al catering. Segno più anche per il Palacongressi di Rimini: i convegnisti sono cresciute dell'8% tra il 2015 e il 2016.



mt



Nel video, le interviste a Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group, e a Tiziano Arlotti, deputato Pd