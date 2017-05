Borgo: chiude la storica bottega di casalinghi "Lara per..."

"Un patrimonio dimenticato" così l'Usc che saluta Lara Casadei e chiede una riflessione per capire cosa fare dell'antico Mercatale.

"Sempre meno servizi ai residenti, sempre meno movimento di consumatori - dice l'Unione del commercianti - sempre meno appetibilità della zona per chi vuole investire". Mobilitata per la rinascita del centro storico patrimonio Unesco l'associazione "Noi per il Borgo" che organizza iniziative e raccoglie il malcontento di chi vive tra le piccole vie.

L'Usc guarda a Zafferani e alla riforma della legge sul commercio: "Siamo pronti a discutere per trovare insieme la giusta linfa per questa area" auspicano gli addetti ai lavori. Nel video l'intervista a Lara Casadei, imprenditrice.



