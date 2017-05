Sono 214 gli aspiranti imprenditori che partecipano a ‘Nuove Idee Nuove Imprese 2017’

Arrivano da tutte le regioni italiane, 18 da San Marino e uno dalla Germania

Il più giovane ha 17 anni, il più grande ne ha 65. Il più lontano arriva da Berlino. Questi sono alcuni degli identikit dei partecipanti alla business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese 2017, la competizione promossa dalla neonata Associazione che, presieduta da Maurizio Focchi, si pone al servizio della cultura d’impresa.

Arrivano da tutta Italia i concorrenti. Ben 108 i riminesi in competizione, mentre 37 sono quelli del resto dell’Emia-Romagna. Numerosa presenza anche dalla Repubblica di San Marino: i concorrenti del Titano sono 18. Sono stati 69 i progetti presentati, che spaziano in diversi settori del mercato. La fetta maggiore della torta è costituita da progetti legati al turismo, al secondo posto la social innovation, terzo gradino del podio per il commercio e l’artigianato .



