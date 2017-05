Fatca: lettera aperta della American Citizen Abroad a Trump per emendare la normativa fiscale Usa

Serrato: "L'invito alle associazioni di San Marino è di sottoscriverla"

Marylouise Serrato, direttore esecutivo della American Citizen Abroad di Washington, tra le più importanti associazioni che tutelano gli interessi dei cittadini americani residenti all'estero, ha tenuto una video conferenza in collaborazione con John Mazza, per annunciare - anche alla luce della imminente riforma tributaria negli Stati Uniti - la presentazione di una “open letter” (lettera aperta) indirizzata al Presidente Donald Trump, al Congresso e alla amministrazione americana, per la revisione delle parti del sistema fiscale Usa più penalizzanti per gli americani all'estero, fra cui numerosi sammarinesi con doppia cittadinanza. Lettera aperta che tra l'altro è stata sottoscritta dalle più importanti organizzazioni economiche bilaterali – Stati Uniti e Paesi esteri – a livello di camere di commercio, per evidenziare gli svantaggi che tale normativa può arrecare alle imprese. Con questa iniziativa l'American Citizen Abroad propone una serie di emendamenti ed invita le associazioni di San Marino a diventare firmatarie della missiva portando così alla Casa Bianca anche la voce dei doppi cittadini residenti sul Titano.

L'iniziativa in precedenza è stata illustrata in conference call anche al Segretario di Stato agli Esteri Renzi.



sp