BCSM: "Nel mese di giugno i confronti con le singole banche per valutare i risultati emersi nel processo di AQR"

Banca Centrale conferma sul suo sito in una nota firmata dal Presidente e dal Direttore, di avere fatto il punto sulla situazione del settore bancario, analizzato le complessità esistenti al suo interno, e si è fatta promotrice del reperimento di risorse finanziarie a supporto del sistema. Questa iniziativa è stata approvata oggi dal Comitato Direttivo. Si conferma che verranno adottate tutte le misure utili a garantire risparmiatori, depositanti e investitori, e che al termine del percorso di ristrutturazione in corso le istituzioni bancarie sammarinesi saranno più solide, competitive e efficienti. Nel corso della riunione, Banca Centrale ha annunciato che nel mese di giugno verranno intrapresi i confronti con le singole banche per valutare i risultati emersi nel processo di Asset Quality Review e per concordare i conseguenti piani di intervento e di rimedio.