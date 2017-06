Npl, l'Abs: invita associazioni e sindacati a fare il punto sul problema

Due mesi dopo la presentazione del "progetto Npl: dall'analisi del problema all'individuazione di una soluzione di sistema", l'associazione bancaria sammarinese invia le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali ad un meeting congiunto. L'obiettivo, spiega Abs, è di fare il punto della situazione rispetto agli sviluppi di questa iniziativa.

Ricordiamo che, in quella occasione, Abs evidenziò la necessità di un intervento sistemico per la risoluzione dei Non performing loans, quantificati in 1 miliardo 900 milioni di euro.

Elemento centrale del progetto l'Asset quality review, con regole chiare, e la Centrale Rischi, da attivare al più presto. Come premessa, inoltre, la convinzione che San Marino non possa prescindere da modifiche normative e fiscali, utili persino nell'ottica di un prossimo rilancio ed efficientamento del Sistema. La strategia veniva articolata in più fasi, per consentire lo smaltimento graduale degli Npl a partire dalle componenti più deteriorate.