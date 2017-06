Riminiwellness 2017 chiude i battenti con 268mila presenze

Sono state oltre 268mila le presenze - con un'importante partecipazione di pubblico estero (80 i Paesi coinvolti) - alla 12/a edizione di Riminiwellness, grande kermesse dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, per la prima volta a firma Italian Exhibition Group (Ieg), società nata dall'integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza. Proprio a Vicenza, il 28 e 29 ottobre, si terrà 'Move!', nuovo evento di fitness e sport. A Rimini da giovedì ad oggi si sono svolti 50 tra corsi e certificazioni, centinaia tra convegni, incontri e appuntamenti della sezione professionale, quasi duemila sessioni di allenamento. Per il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, "l'edizione 2017 ha rappresentato un traguardo dell'ottima strategia adottata con la creazione di un network internazionale vincente e la partnership di grandi player mondiali". Si replica alla fiera di Rimini dal 23 giugno al 2 luglio con 'Ginnastica in festa' e dal 9 al 23 luglio con 'Sportdance'.