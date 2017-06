Aeroporto "Federico Fellini": sottoscritti due accordi strategici con l'aeroporto di San Pietroburgo

Due accordi strategici con le autorità governative del turismo e con l'aeroporto di San Pietroburgo in Russia sono stati sottoscritti, per la durata di 5 anni, dalla società di gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini", Airiminum, che ha partecipato al St.Petersburg International Economic Forum 2017, manifestazione economica e finanziaria della Federazione Russa che si è tenuta a San Pietroburgo lo scorso weekend. In rappresentanza del governo italiano, per sostenere le aziende italiane e intensificare la cooperazione industriale con partner russi, ha partecipato anche il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenuto in una Tavola rotonda sulle relazioni economiche bilaterali. Le due intese perseguono il progetto di costruire un ponte sempre più stabile tra la città russa e l'Italia per favorire un incremento dei flussi turistici di cittadini russi verso il nostro Paese, di cittadini italiani verso la Russia e di altri cittadini che possono raggiungere l'Europa o tornare nei loro Paesi tramite la tratta aerea Rimini-San Pietroburgo. Il primo accordo prevede l'incremento di voli regolari di linea tra San Pietroburgo e Rimini tutto l'anno, potenziando e intensificando la cooperazione tra Airiminum, Ngc e il Governo di San Pietroburgo, attraverso un approccio commerciale congiunto con le compagnie aeree strutturato su tariffe aeroportuali favorevoli e su un programma di marketing generale del Governo di San Pietroburgo. Lo scopo preciso è di sviluppare il turismo fra San Pietroburgo e le regioni della Russia, Rimini e le piccole città italiane. Il secondo accordo, si pone come obiettivo la creazione e lo sviluppo, insieme in Italia, di un'agenzia informativa per rappresentare le potenzialità turistiche e culturali di San Pietroburgo e promuoverla congiuntamente nei mercati internazionali del turismo. Il primo punto di rappresentanza sarà aperto entro il 2017 nell'aeroporto "Fellini". "Con queste due importanti firme - commenta l'Amministratore Delegato di Airiminum 2014 Leonardo Corbucci - abbiamo gettato le fondamenta per un grande progetto congiunto sul fronte del turismo tra Italia e Russia".



