Legge sviluppo: nuovo confronto sindacati-Segreteria al Lavoro. Deluso Tamagnini

Nuovo incontro sul progetto di legge sullo sviluppo, nel pomeriggio, tra la Segreteria di Stato al Lavoro, i vertici della Centrale Sindacale Unitaria e l'Usl. Si sta analizzando il testo articolo per articolo; anche oggi il focus è stato sulla questione frontalieri. Deluso Giuliano Tamagnini: “il confronto va avanti – dichiara il segretario della CSDL – ma abbiamo impressione che produca poca sostanza. Da una parte il Governo continua a sostenere la completa liberalizzazione delle assunzioni dei frontalieri, dall'altra afferma che i sammarinesi sarebbero favoriti dalla maggiore contribuzione per l'assunzione di lavoratori provenienti da oltre confine”. Su entrambi i punti – già in precedenza – la CSU aveva espresso la propria contrarietà. “Non si è risolta poi – continua Tamagnini – neppure la questione della stabilizzazione dei frontalieri già occupati in Repubblica; il tutto infatti è stato rinviato ad un eventuale accordo con l'Italia”.