AIRiminum 2014: a maggio passeggeri e fatturato in forte crescita

A maggio 2017 il numero di passeggeri transitati al Fellini è stato pari a 22.194, un dato che fa registrare una crescita del 30,1% rispetto a maggio 2016. I passeggeri transitati nei primi 5 mesi del 2017 sono quindi 69.042, il che testimonia un incremento di traffico del 75,5% rispetto allo stesso periodo del 2016.



Il fatturato a livello consolidato del Gruppo AIRiminum nel mese di maggio è di 637.988 euro mentre da gennaio a maggio di 2.077.950 euro, facendo registrare un aumento del 141,6% rispetto ai primi cinque mesi del 2016.



"I risultati ottenuti, come testimoniato anche dai recenti accordi raggiunti dalla società a San Pietroburgo - commenta la società di gestione - confermano l’esistenza di operatori economici che cercano di sostenere il territorio romagnolo e promuoverne la crescita e lo sviluppo specie nelle sue aree “core" quali quelle del turismo e dei traffici commerciali". "Tali operatori continuano tuttavia a dover fronteggiare l’incompetenza e l’inadeguatezza di alcuni esponenti della classe politica locale - prosegue AIRiminum - che continuano, nelle loro vesti ufficiali, a rilasciare dichiarazioni denigratorie su questioni che non capiscono, non conoscono e non vogliono conoscere". "Ignoranza, conclude, che sta causando gravi danni all'economia e alla società romagnola".