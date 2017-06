San Marino: "Il settore del commercio tiene" ha detto presidente dell'Osservatorio Barulli

Riunione annuale dell'Osservatorio del Commercio con il Segretario Zafferani

Riunione annuale dell'Osservatorio del Commercio alla presenza del Segretario competente Zafferani.

Nelle 1400 imprese considerate, nel 2016, si registra un calo del 10% per chi lavora all’ingrosso e per gli intermediari del commercio. Tiene il settore al dettaglio e la riparazione auto e moto. Gli alberghi e ristoranti aumentano di due unità: sono 180. L’introito della monofase è leggermente cresciuto ed è arrivato a 40 milioni di euro. L'occupazione registra un più 6%.

I commercianti chiedono alla politica un ritorno della Smac come: "strumento di marketing" e "non fiscale" e, nella nota, sottolineano che"incentivare nel settore commercio nuovi insediamenti basati prevalentemente su deroghe fiscali e destrutturazioni salariali e contributive, rischia non solo di danneggiare le attività esistenti, ma mette anche in pericolo i posti di lavoro". Forti critiche anche alla gestione delle politiche turistiche in particolare alla Convenzione sui parcheggi.



