Commercio italiano: vendite in aprile -0.1% sul mese, +0.2% anno

Le vendite al dettaglio diminuiscono ad aprile 2017 dello 0,1% rispetto a marzo in valore e restano invariate in volume, mentre su base annua aumentano dell'1,2% in valore e dello 0,3% in volume. L'Istat registra in particolare per i prodotti alimentari "una marcata crescita" tendenziale (+4,1% in valore e +1,9% in volume su anno). Le vendite non alimentari, al contrario, diminuiscono dello 0,7% in valore e dello 0,6% in volume. Soffrono le vendite dei piccoli negozi (-1,7% su anno).