OCSE: firmata a Parigi, dal Segretario Celli, la Convenzione Multilaterale BEPS

Il segretario di Stato Simone Celli ha firmato, a Parigi, la Convenzione multilaterale sulle misure per prevenire l’elusione e lo spostamento dei profitti in giurisdizioni più favorevoli. E' il cosiddetto progetto BEPS, dell'OCSE: un passaggio che rappresenta la premessa fondamentale per l’avvio effettivo della trasparenza internazionale sulle informazioni fiscali. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 60 ministri delle finanze da tutto il Mondo, anche se si è registrata un'assenza di peso: quella degli Stati Uniti. Si tratta, comunque, del primo trattato multilaterale di questo genere; uno strumento che permetterà ai paesi sottoscrittori di recepire nei rispettivi trattati bilaterali fiscali i principi di azione messi a punto dal G20 e dall’Ocse in materia di trasparenza e di collaborazione internazionale. “San Marino in questo modo – scrive la Segreteria alle Finanze – conferma con decisione il suo ruolo a livello internazionale, manifestando la volontà di ricercare una fiscalità competitiva ma corretta, attuando standard normativi di altissimo livello nel rispetto dei principi internazionali volti ad arginare forme di trasferimento artificiale verso giurisdizioni esenti da tassazione o a bassa tassazione.