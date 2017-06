OCSE: il Segretario di Stato Celli a Parigi per la firma del BEPS

Il segretario di Stato Simone Celli è a Parigi per la firma – che avverrà nel tardo pomeriggio – della Convenzione multilaterale sulle misure per prevenire l’elusione e lo spostamento dei profitti in giurisdizioni più favorevoli. E' il cosiddetto progetto BEPS, dell'OCSE: un passaggio che rappresenta la premessa fondamentale per l’avvio effettivo della trasparenza internazionale sulle informazioni fiscali. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di circa 60 ministri delle finanze da tutto il Mondo, anche se si registra un'assenza di peso: quella degli Stati Uniti. Si tratta, comunque, del primo trattato multilaterale di questo genere; uno strumento che permetterà ai paesi sottoscrittori di recepire nei rispettivi trattati bilaterali fiscali i principi di azione messi a punto dal G20 e dall’Ocse in materia di trasparenza e di collaborazione internazionale.