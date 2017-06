Anis: su banche diffidenza e preoccupazione

L'Anis interviene sul sistema bancario e finanziario criticando governo e a Banca Centrale. C'è bisogno di capire quale è, se c'è – scrive Anis – un porto sicuro verso il quale l'Esecutivo sta dirigendo il Paese. Purtroppo, la non chiarezza del progetto perseguito dal Governo non aiuta. Tutta la stampa descrive un sistema sull’orlo del fallimento e cresce la diffidenza degli investitori. Diffidenza e preoccupazione, sottolinea la nota, che inizia ad avere anche la nostra Associazione: non fosse altro perché da mesi assistiamo ad atti e dichiarazioni contraddittori.

Perché, chiede Assoindustria, Banca Centrale resta chiusa in se stessa e non dialoga con ABS e con gli istituti di credito? Su Asset, prosegue la nota, non abbiamo elementi per giudicare ciò che è stato fatto, ma non possiamo esimerci dal difendere il sacro diritto della proprietà, che in questo caso appare dimenticato, e per evidenziare che le decisioni prese sono contrarie a una logica di salvataggio della banca. Senza dimenticare che il passaggio - forzato - in Cassa di Risparmio pone anche quest’ultima nelle stesse condizioni della prima: quali che fossero i problemi di Asset Banca, ora li avrà anche la Cassa. Anzi, li avrà lo Stato che, ricorda Anis, è il Socio di maggioranza. E qui si pone, conclude, una domanda fondamentale: come si sosterrà il rifinanziamento del sistema? Anis dice no al debito estero e all’utilizzo dei fondi pensione e ricorda la proposta che adotterebbe qualsiasi impresa: il debito va pianificato e nello stesso tempo va costruito un piano di risanamento sostenibile, condiviso da tutte le parti sociali.



Sonia Tura