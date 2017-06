Reddito di inclusione, approvato il decreto

A Rimini interessate potenzialmente mille famiglie

Primo Sì del Consiglio dei ministri al decreto che introduce in Italia 'una misura nazionale di contrasto alla povertà', il cosiddetto Reddito d'inclusione (Rei). Ora il provvedimento dovrà acquisire i pareri delle commissioni parlamentari competenti.

Gentiloni commenta: "Il tema della povertà è una priorità".

Risorse per 2 miliardi l'anno: nella prima fase, spiega il ministro Poletti, si rivolgerà 'a 660mila famiglie, 560mila con figli minori', con un contributo da 190 a 485 euro.

“Nel solo comune di Rimini sarà interessato un numero potenziale di più di mille famiglie, pari a circa al 2% dei nuclei familiari. È l’intervento più importante mai varato in Italia contro la povertà assoluta, con il quale il nostro Paese entra finalmente fra quelli dotati di un sostegno di carattere universale”, commenta il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti.



